21.01.2017 (09:01)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 33
19 января г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!
Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.
Более трех столетий они стоят на страже Отечества, успешно обеспечивая действия войск на полях сражений.
В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, при обороне Москвы и в Сталинградской битве, под Курском и на Днепре, при освобождении Праги и взятии Берлина, саперы и инженеры проявили беспримерное мужество и стойкость, внеся весомый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.
Нынешнее поколение военнослужащих инженерных войск достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, демонстрирует профессионализм и высокую выучку. Свое мастерство, решительность, умение четко и слаженно действовать в непростых условиях личный состав войск показал в Сирийской Арабской Республике при разминировании городов Пальмира и Алеппо.
Эффективная работа военных инженеров была бы невозможна без поступающих сегодня на вооружение современных образцов специальной техники, созданных в отечественных конструкторских бюро и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем инженерных войск!
Уверен, что вы и впредь с честью будете решать самые сложные задачи в интересах обороноспособности нашего государства.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу