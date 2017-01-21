21.01.2017 (09:01)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 33

19 января г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.

Более трех столетий они стоят на страже Отечества, успешно обеспечивая действия войск на полях сражений.

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, при обороне Москвы и в Сталинградской битве, под Курском и на Днепре, при освобождении Праги и взятии Берлина, саперы и инженеры проявили беспримерное мужество и стойкость, внеся весомый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Нынешнее поколение военнослужащих инженерных войск достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, демонстрирует профессионализм и высокую выучку. Свое мастерство, решительность, умение четко и слаженно действовать в непростых условиях личный состав войск показал в Сирийской Арабской Республике при разминировании городов Пальмира и Алеппо.

Эффективная работа военных инженеров была бы невозможна без поступающих сегодня на вооружение современных образцов специальной техники, созданных в отечественных конструкторских бюро и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем инженерных войск!

Уверен, что вы и впредь с честью будете решать самые сложные задачи в интересах обороноспособности нашего государства.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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