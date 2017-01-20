20.01.2017 (21:30)
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов поздравил ДОСААФ с 90-летием от имени Министра обороны РФ
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) подготовило миллионы специалистов для армии и флота и стало школой мужества для нескольких поколений, заявил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с 90-летием общества.
«Добровольное общество подготовило миллионы специалистов для армии и флота, стало настоящей школой мужества и военно-патриотического воспитания для нескольких поколений защитников Отечества», — говорится в поздравлении, зачитанном первым заместителем Министра обороны России Русланом Цаликовым на торжественном вечере в Театре Российской армии.
По словам министра, среди легенд ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ - РОСТО находятся маршалы авиации Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, всемирно известные конструкторы Сергей Королёв и Александр Яковлев, покорители космоса Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, выдающиеся спортсмены-парашютисты — победители самых престижных соревнований.
«Сегодня ДОСААФ России — это мощная структура, включающая в себя свыше 1,2 тысячи образовательных организаций. Являясь соучредителем движения «Юнармия», общество активно способствует воспитанию достойных граждан нашей страны и повышению престижа военной службы», — заключил Сергей Шойгу.