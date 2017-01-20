20.01.2017 (17:50)

Инженерные войска провели уникальная операция по наведению понтонного моста через Оку в зимних условиях

Во Владимирской области инженерные войска провели уникальную операцию по наведению понтонного моста через реку Оку на ледовой поверхности в зимних условиях.

Военнослужащие понтонно-переправочного батальона отдельной понтонно-мостовой бригады инженерных войск ВС РФ собрали понтонный мост прямо на льду. Затем саперы подорвали лед по периметру моста, который после взрыва под своим собственным весом встал непосредственно на воду.

На момент наведения переправы толщина льда составляла около полуметра. Общая длина понтонного моста превысила 100 м.

В условиях, приближенных к боевым, была осуществлена переправа по мосту тяжелой инженерной и боевой техникой с одного берега Оки на другой.

На учение привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Мост через замерзшую Оку наведен с применением понтонного парка ПП-2005М, поступившего в соединение в конце прошлого года. Он является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения.

При наведении моста военнослужащие впервые были экипированы в новый костюм для понтонеров – комплект ветроводозащитный утепленный. Он имеет более совершенные характеристики по сравнению с существующим костюмом — улучшена функциональность, повышена прочность, уменьшен вес.

Страховочный жилет с бронезащитой «Корсар-МП» из состава комплекта костюма понтонера предназначен для использования военнослужащими в качестве специального средства для поддержания на поверхности воды за счет элементов, имеющих положительную плавучесть, и для обеспечения защиты от пуль и осколков.

Справочно:

Понтонно-переправочные подразделения инженерных войск Вооруженных Сил РФ в рамках государственного оборонного заказа оснащаются новейшей техникой для наведения переправ через водные преграды.

В конце 2016 г. понтонно-переправочный батальон 28-й понтонно-мостовой бригады центрального подчинения (Муром, Владимирская область) получил полный комплект понтонного парка ПП-2005М, являющегося последним достижением в области мирового понтонного мостостроения (42 автомобиля с речными и береговыми звеньями, катерами на базе КамАЗ-63501). В последующие три года планируется оснастить такими парками еще три батальона этой бригады.

Мосты и паромы, собранные из понтонного парка ПП-2005М, обеспечивают переправу гусеничной и колесной техники, включая особо тяжелые образцы, при высоких скоростях течения, ветровом волнении, а также в зимних условиях.

В понтонном парке ПП-2005 реализованы новейшие конструктивные решения. В сравнении с понтонным парком ПМП, традиционно имеющим славу лучшего в мире, в состав парка ПП-2005М включены новейшие средства моторизации – моторные звенья, палуба которых оснащена встроенной проезжей частью, а борта – стыковыми устройствами, что позволяет использовать моторные звенья непосредственно в составе моста или парома.

Грузоподъемность моста составляет до 120 т при его длине из комплекта парка – 268 м. Данный парк применяется при скорости течения реки до 3 м/сек и волнении до 3 баллов. Ширина проезжей части — 14 м. Время наводки моста – до 1 часа. Количество пропусков гусеничной техники до полного капитального ремонта – 3 тыс. раз.

Такие же понтонные парки поступают в 12-ю отдельную инженерную бригаду Центрального военного округа (пос. Алкино, Бурятия) и 11-ю отдельную инженерную бригаду Южного военного округа (Каменск-Шахтинский, Ростовская область).

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