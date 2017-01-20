20.01.2017 (16:15)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где проверил выполнение Гособоронзаказа по ремонту с модернизацией стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также строительства самолётов Ту-214 различных модификаций для Вооруженных Сил.

Во время визита главе военного ведомства доложили, что предприятие готово к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика.

Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов, сообщили Министру обороны.

Ранее генерал армии Сергей Шойгу отметил на селекторном совещании, что эта задача находится на особом контроле с еженедельным докладом об этапах её реализации.

Ознакомившись с новейшим оборудованием механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов, глава военного ведомства обратил внимание руководителей завода на то, что не только станочное оборудование, но и в целом производственные фонды предприятия должны обновляться и ремонтироваться, чтобы соответствовать уровню решаемых задач.

Министру обороны также доложили, что завод вскоре передаст военному ведомству второй Ту-214ОН, который будет задействован для реализации международного договора «Открытое небо». Одна такая машина передана Воздушно-космическим силам ранее.

Справочно:

Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова, история которого началась в 1934 году, сегодня осуществляет производство и техническое обслуживание авиалайнеров Ту-214 специального назначения. Здесь по спецзаказу управления делами Президента РФ были разработаны Ту-214СР (самолет-ретранслятор), Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СУС (самолет - узел связи), оборудованные специальными средствами связи.

Также на предприятии ведется капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160, а с 2011 года – дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Ещё одно перспективное направление деятельности завода — развитие производства по кооперации. В частности, ведётся работа по освоению выпуска оперения самолета Ил-76-МД-90А.

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