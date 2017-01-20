20.01.2017 (15:34)

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 уничтожили объекты ПВО условного противника на Кубани



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 уничтожили объекты ПВО условного противника на Кубани

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, приступили к выполнению практических полетов, в ходе которых им ставится задача уничтожить объекты ПВО условного противника.

К выполнению полетных заданий привлекаются более 100 пилотов и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано около 20 самолетов.

В ходе полетов летчики совершенствуют навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В составе боевых пар экипажи СУ-25СМ3 должны преодолеть систему ПВО условного противника, поразить наземные цели с применением авиационных ракет, пушек, нанести бомбовые удары.

Летчикам также предстоит отработать пуски управляемых ракет и сброс корректируемых авиабомб по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов на Кубани.

Планируется, что в наступившем году экипажи штурмовиков Су-25СМ3 совершат свыше 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решаться задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.

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