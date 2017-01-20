20.01.2017 (17:15)

Новый инженерно-саперный полк ЗВО будет сформирован в Воронежской области

До конца текущего года в Воронежской области будет сформирован новый инженерно-саперный полк Западного военного округа (ЗВО). В его состав войдут подразделения инженерной разведки, разминирования, инженерных машин и понтонные подразделения.

Подразделения оснастят современной военной и специальной техникой, в том числе миноискателями, средствами преодоления минно-взрывных заграждений и водных преград, а также средствами дорожных и землеройных работ.

Воинская часть будет выполнять задачи обеспечения боеготовности войск ЗВО.

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