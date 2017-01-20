20.01.2017 (14:22)

В 2017 году интенсивность занятий по огневой подготовке на российской военной базе в Абхазии увеличится на 10%

В 2017 году интенсивность огневой подготовки личного состава российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, увеличится на 10%.

Также среди основных задач на текущий учебный год — проведение мероприятий боевой подготовки, в т.ч. одиночная подготовка военнослужащих, слаживание всех звеньев подразделений — от отделения до батальонов (дивизионов), а также качественное проведение ротных и батальонных тактических учений с боевыми стрельбами.

В 2016 году с личным составом соединения было проведено свыше 1000 занятий и тактических учений с выполнением боевых стрельб, в ходе которых военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы из различного вооружения и военной техники, в т.ч. бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-90А и Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

На лагерных сборах и полевых выходах 2016 года с подразделениями российской военной базы было проведено около 600 тактических занятий и учений.

Мероприятия боевой подготовки проводились на полигонах в Абхазии, Краснодарском крае и Астраханской области.

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