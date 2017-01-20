20.01.2017 (13:56)

На Кубани сформирован новый инженерно-саперный полк

В Краснодарском крае сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.

С началом нового учебного года с военнослужащими части начались практические занятия на полигоне, а группы саперов по заявке краевого военного комиссариата уже выполняют задачи по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Краснодарского края.

На вооружение полка приняты современные образцы военной техники и снаряжения, в том числе путепрокладчики БАТ-2, машины для отрывки котлованов МДК-3, плавающие транспортеры ПТС-2, инженерные машины разграждения ИМР-2, а также неконтактные искатели взрывчатых устройств (ИНВУ) «Коршун» и новейший защитные костюмы (ОВР-2) «Сокол».

В текущем году личный состав части примет участие в отборочных этапах конкурсов Армейских международных игр «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

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