Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

20.01.2017 (13:21)

На Балтийском флоте идёт обновление автомобильного парка

Паромом из Санкт-Петербурга в Калининград были доставлены 10 грузовых автомобилей, произведенных на Камском автомобильном заводе (КамАЗ) и 10 тягачей с Уральского автомобильного завода («Урал»).

 Новая техника поступит в воинские соединения и части Балтийского флота. Грузовые машины будут применяться для перевозки личного состава, боеприпасов, транспортировки техники, при проведении эвакуационных работ. 

Многоосные тяжелые тягачи КамАЗ-65225 оборудованы автоматической коробкой передач, у них более чем на 20% увеличен ресурс эксплуатации, грузоподъемность возросла до 50 т, а скорость движения — до 90 км/час. На машинах установлено новейшее оборудование — интегрированная бортовая информационно-управляемая система, предпусковой подогреватель двигателя, а также система регулирования давления в шинах.

Мощные тягачи «Урал-542301» предназначены для транспортировки грузов в составе автопоезда. Они созданы для эксплуатации в условиях сурового климата, имеют высокую грузоподъемность и неприхотливы в эксплуатации. Машины оснащены экологичным двигателем, современными системами управления.

Прибывшие тягачи обладают повышенной проходимостью, улучшенной эргономикой и отвечает всем требованиям к автомобилям данного класса.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
ВВТ , Балтийский флот , Западный военный округ , Автомобили
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false