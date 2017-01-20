20.01.2017 (12:23)

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВВО выполнили бомбометание на полигоне в Хабаровском крае

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа (ВВО), базирующейся в Хабаровском крае, выполнили первое в текущем году бомбометание по одиночным наземным целям на одном из авиационных полигонов.

Кроме того, в ходе учебно-тренировочных полетов ряд экипажей Су-34 отработал простой и сложный пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях.

Завершив курс специальных летных заданий, летчики стали инструкторами по пилотированию новой авиатехники.

В конце прошлого года в авиачасть ВВО в Хабаровском крае поступила завершающая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34.



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