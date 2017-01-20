Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

20.01.2017 (12:23)

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВВО выполнили бомбометание на полигоне в Хабаровском крае

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков  Су-34 авиачасти Восточного военного округа (ВВО), базирующейся в Хабаровском крае,  выполнили первое в текущем году бомбометание по одиночным наземным целям на одном из авиационных полигонов.

Кроме того, в ходе учебно-тренировочных полетов ряд экипажей Су-34 отработал  простой и сложный пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях.

Завершив курс специальных летных заданий, летчики стали инструкторами по пилотированию новой авиатехники.

В конце прошлого года в авиачасть ВВО в Хабаровском крае поступила завершающая партия  истребителей-бомбардировщиков Су-34.
 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Авиация , Восточный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false