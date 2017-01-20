20.01.2017 (12:54)

В ВВО стартовал отборочный этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Восточном военном округе (ВВО) стартовал первый этап армейского международного конкурса «Мастера артиллерийского огня-2017» среди минометных взводов мотострелковых соединений.

В ходе отборочного этапа артиллеристы будут состязаться в боевой стрельбе из 120-мм минометов «Сани», выполнении нормативов по тактической, технической, специальной, разведывательной и физической подготовке.

По условиям конкурса военнослужащим предстоит выполнить огневую задачу по поражению трех небронированных целей на дальности до 1,5 тыс. метров без предварительной подготовки. При этом для ориентирования и связи разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

С 2017 года в конкурсе участвуют минометные взвода, ранее эти соревнования проводились только среди минометных расчетов.

Минометчики, ставшие лучшими в мотострелковых соединениях, примут участие во втором этапе соревнования, который пройдет в общевойсковых объединениях ВВО.

Окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» состоится на базе учебно-тренировочного комплекса Сергеевский (Приморский край) в апреле текущего года.

Всего в первом этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня-2017» среди минометных взводов мотострелковых соединений принимают участие более 1000 военнослужащих.

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