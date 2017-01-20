20.01.2017 (12:47)

Отряд юнармейцев на Ставрополье будет носить имя известного военачальника Маршала Советского Союза Василия Петрова

В честь 100-летия со дня рождения известного военачальника Героя Советского Союза Василия Ивановича Петрова его имя присвоено отряду Юнармии в Ставропольском крае.

Торжественные мероприятия на родине Маршала Советского Союза в селе Чернолесское начались с митинга и возложения цветов к мемориальной доске, установленной на здании Дома культуры. Там же состоялось открытие музейной экспозиции, посвященной знаменитому земляку, а в местной школе ветераны Великой Отечественной войны провели уроки Мужества.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров открыл региональное историко-патриотическое движение детей и молодежи «Мои земляки! Помню! Горжусь!», посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе торжественного построения 50 подростков произнесли клятву юнармейца.

СПРАВОЧНО:

Василий Иванович Петров родился 15 января 1917 года в селе Чернолесское Ставропольского края в семье служащего. В 1937 году окончил два курса Орджоникидзевского педагогического института. В 1941 году — двухмесячные курсы младших лейтенантов, в 1945 году — ускоренный курс Военной академии имени Фрунзе, в 1948 году — основной курс этой же академии. В Советской армии с 22 ноября 1939 года, служил в полковой школе. В годы Великой Отечественной войны — командир взвода (1941-1942), командир батальона автоматчиков, заместитель начальника штаба мотострелковой бригады (1942 - 1943).

Принимал участие в боевых действиях при обороне Одессы, Севастополя, Кавказа, форсировании Днепра и Днестра, освобождении Румынии и Венгрии. С 1948 по 1976 год служил на Дальнем Востоке, где последовательно прошел все должности от командира полка до командующего войсками Дальневосточного военного округа. С 1976 года — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, с 1978 по 1980 год — главнокомандующий войсками Дальнего Востока. С 1980 по 1985 год В.И. Петров был главнокомандующим Сухопутными войсками — заместителем Министра обороны СССР, в 1985-1986 годах — первым заместителем Министра обороны СССР. С 1986 по 1992 год — генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, советник начальника Генерального штаба Объединенных Вооруженных сил Содружества Независимых Государств.

В феврале 1982 года Василию Ивановичу Петрову было присвоено звание Героя Советского Союза. В Указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось: «За большой вклад в подготовку и повышение боевой готовности войск, мужество и отвагу, проявленные при выполнении спецзадания и в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны...»

В марте 1983 года В.И. Петрову присвоено высшее воинское звание Маршала Советского Союза. Он был награжден четырьмя орденами Ленина (1967, 1978, 1982, 1987), орденами Октябрьской Революции (1974), Красного Знамени (1944), Отечественной войны I степени (1944, 1985), II степени (1943), двумя орденами Красной Звезды (1942, 1955), орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени (1976), орденом Александра Невского (2012), а также 14 медалями СССР и орденами и медалями иностранных государств.



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