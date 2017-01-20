20.01.2017 (12:14)

В Армении начались занятия с расчетами собак минно-розыскной службы ЮВО

На российской военной базе в Армении проходит профессионально-должностная подготовка с заместителями командиров частей, командирами батальонов и их заместителями. В рамках этого мероприятия на полигонах Камхуд и Алагяз проводится инструкторско-методическое занятие с расчетами собак минно-розыскной службы.

Участникам командирской подготовки покажут порядок применения новых средств защиты «Дублон» и модернизированных миноискателей ИПЛ-М и «Коршун».

При проведении инженерной разведки местности саперы продемонстрируют поиск и обезвреживание различных взрывных устройств, в том числе с применением минно-розыскных собак, современных средств инженерной разведки и комплексов беспилотной авиации.

Всего на инструкторско-методическое занятие привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 10 собак породы лабрадор и немецкая овчарка, более 10 единиц специальной военной техники.

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