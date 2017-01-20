20.01.2017 (12:35)

Инженерные подразделения Северного флота отрабатывают специальные задачи в условиях Заполярья

Накануне своего профессионального праздника – Дня инженерных войск – военнослужащие отдельного морского инженерного батальона Северного флота в рамках полевого выхода отработали специальные задачи. Их особенностью стало совершенствование навыков военнослужащих при действиях в зимних условиях Заполярья.

На полигоне в районе поселка Щук-озеро (Мурманская область) военнослужащие провели инженерную разведку указанного района сосредоточения, проложили дорогу в зоне условных боевых действий с применением путепрокладчика БАТ-2, преодолели минно-взрывные заграждения с помощью современных образцов военной техники.

Поставленные задачи военные инженеры решали в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником, отражая, в частности, внезапные атаки диверсионной группы.

Для создания реалий настоящего боя применялись дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны.

Справочно:

21 января свой профессиональный праздник – День инженерных войск – отметят военнослужащие инженерных частей и подразделений Северного флота.

В 2016 году флотские инженеры добились значительных успехов в боевой подготовке. Они принимали участие в обеспечении всех крупных учений флота.

В наступившем году основные усилия инженеры флота направят на выполнение поставленных задач в Арктической зоне.

Лучшие инженерные подразделения морской инженерной службы, а также соединений сухопутных и береговых войск Северного флота примут участие в конкурсах «Безопасный маршрут», «Открытая вода» и «Инженерная формула» на Армейских международных играх.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице