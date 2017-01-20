20.01.2017 (12:35)
Инженерные подразделения Северного флота отрабатывают специальные задачи в условиях Заполярья
Накануне своего профессионального праздника – Дня инженерных войск – военнослужащие отдельного морского инженерного батальона Северного флота в рамках полевого выхода отработали специальные задачи. Их особенностью стало совершенствование навыков военнослужащих при действиях в зимних условиях Заполярья.
На полигоне в районе поселка Щук-озеро (Мурманская область) военнослужащие провели инженерную разведку указанного района сосредоточения, проложили дорогу в зоне условных боевых действий с применением путепрокладчика БАТ-2, преодолели минно-взрывные заграждения с помощью современных образцов военной техники.
Поставленные задачи военные инженеры решали в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником, отражая, в частности, внезапные атаки диверсионной группы.
Для создания реалий настоящего боя применялись дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны.
Справочно:
21 января свой профессиональный праздник – День инженерных войск – отметят военнослужащие инженерных частей и подразделений Северного флота.
В 2016 году флотские инженеры добились значительных успехов в боевой подготовке. Они принимали участие в обеспечении всех крупных учений флота.
В наступившем году основные усилия инженеры флота направят на выполнение поставленных задач в Арктической зоне.
Лучшие инженерные подразделения морской инженерной службы, а также соединений сухопутных и береговых войск Северного флота примут участие в конкурсах «Безопасный маршрут», «Открытая вода» и «Инженерная формула» на Армейских международных играх.