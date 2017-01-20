20.01.2017 (11:41)

Министр обороны проверил выполнение заданий Гособоронзаказа на Уральском заводе гражданской авиации

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) с 2019 года может начать поставки в войска модернизированного комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Форпост».

Об этом руководители УЗГА доложили Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, который совершает рабочую поездку в войска Центрального военного округа (ЦВО).

«Это будут комплексы полностью на элементной базе российского производства», — подчеркнули представители предприятия.

Глава военного ведомства проверил ход выполнения заводом заданий в рамках Гособоронзаказа.

Уральский завод гражданской авиации занимается ремонтом авиадвигателей, изготовлением авиационной техники и комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост» в интересах Минобороны России.

Ранее Министр обороны заслушал командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления.

Свою работу в округе генерал армии Сергей Шойгу начал с возложения венка к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, установленному перед зданием штаба ЦВО, где в своё время работал прославленный полководец.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице