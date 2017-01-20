20.01.2017 (11:41)
Министр обороны проверил выполнение заданий Гособоронзаказа на Уральском заводе гражданской авиации
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) с 2019 года может начать поставки в войска модернизированного комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Форпост».
Об этом руководители УЗГА доложили Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, который совершает рабочую поездку в войска Центрального военного округа (ЦВО).
«Это будут комплексы полностью на элементной базе российского производства», — подчеркнули представители предприятия.
Глава военного ведомства проверил ход выполнения заводом заданий в рамках Гособоронзаказа.
Уральский завод гражданской авиации занимается ремонтом авиадвигателей, изготовлением авиационной техники и комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост» в интересах Минобороны России.
Ранее Министр обороны заслушал командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления.
Свою работу в округе генерал армии Сергей Шойгу начал с возложения венка к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, установленному перед зданием штаба ЦВО, где в своё время работал прославленный полководец.