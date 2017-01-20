20.01.2017 (10:37)

За 50 лет в Учебном центре Воздушно-космических сил подготовлено около 100 тысяч специалистов

20 января полувековой юбилей отмечает Учебный центр Воздушно-космических сил (ВКС), дислоцированный в г. Мирный (Архангельская область) на Государственном испытательном космодроме Министерства обороны России.

Учебный центр был сформирован 20 января 1967 г. на базе 53-го научно-исследовательского испытательного полигона (ныне космодром Плесецк). За это время здесь прошли обучение более 95 тыс. младших командиров и специалистов, свыше 4,5 тыс. прапорщиков.

С 1984 г. Учебный центр занимается подготовкой ракетных полков на подвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Тополь», а с 2006 г. – на «Тополь-М».

В настоящее время в центре ведется переподготовка на новейший ракетный комплекс «Ярс». Только в 2016 г. ее прошли боевые расчеты трех полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Переобучение еще одного ракетного полка РВСН преподаватели Учебного центра ВКС провели в пункте его постоянной дислокации в Калужской области. Кроме того, в минувшем году в Учебном центре ВКС прошли подготовку около 2 тыс. младших военных специалистов для воинских частей ВКС и РВСН.

В 2017 г. в Учебном центре планируется обучение 1980 младших военных специалистов по специальностям: «Электрик силовых электрических агрегатов», «Механик-водитель многоосных дизельных автомобилей», «Оператор силовых и осветительных агрегатов (станций)», а также переподготовка боевых расчетов двух ракетных полков РВСН на новейшие ракетные комплексы «Ярс».

Справочно:

Учебный центр предназначен для подготовки младших военных специалистов для ВКС и РВСН и переподготовки личного состава воинских частей и подразделений, осваивающих новые ракетные комплексы. Кроме того, военнослужащие, прибывающие на космодром Плесецк для участия в проведении учебно-боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет, на базе Учебного центра совершенствуют свои навыки.

Для организации учебного процесса в центре развернуты современные тренажерные комплексы, разработаны специальные компьютерные программы, моделирующие типовые и нештатные ситуации эксплуатации вооружения, военной и специальной техники в различных условиях боевой обстановки.

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