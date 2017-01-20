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20.01.2017 (00:25)

От имени Министра обороны России лучших журналистов наградили офицерскими кортиками и наручными часами

Журналисты российских средств массовой информации, активно освещавшие деятельность Вооруженных Сил в минувшем году, от имени Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу были награждены офицерскими кортиками и наручными часами.

В чествовании лучших представителей отечественных СМИ, которое ежегодно проводит Союз журналистов Москвы, принял участие статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков. Он вручил награды журналистам и поздравил их с Днем российской печати. Среди награжденных – директор Дирекции информационного вещания телеканала «Russia today» Елизавета Бродская, старший корреспондент Редакции военной информации ИТАР-ТАСС Екатерина Елисеева, специальные корреспонденты телеканалов «Звезда» и «Россия 1» Максим Гриценко и Александр Коцюба, начальника отдела планирования и продюсирования Дирекции информационных программ «Первого канала» Сергей Семенов.

«Сегодня мы поздравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за то, что вы честно и добросовестно рассказываете обществу о самых главных и актуальных событиях. Спасибо вам за честность, объективность и принципиальность», – отметил замглавы военного ведомства.

В свою очередь, награжденные отметили, что Министерство обороны в последние годы стало максимально открытым для общества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
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