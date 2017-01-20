20.01.2017 (06:21)

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота готовятся к выходам в море

С началом нового года в объединениях и соединениях экипажи надводных кораблей на Камчатке и в Приморье приступили к проведению корабельных учений в пунктах базирования по специальной курсовой задаче К-1, включающей в себя подготовку корабля к плаванию и отработку боевой и повседневной организации.

Командиры кораблей и экипажи совершенствуют свои навыки по выполнению боевых задач в базе, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования, отрабатывают нормативы по борьбе за живучесть корабля и готовятся к выходу в море.

Флагманскими специалистами в соединениях проверяется и оценивается боевая и повседневная организации боевых частей и служб. Проводятся учения по приготовлению корабля к походу и взаимодействию с постами рейдовых служб.

По завершении отработки элементов и сдачи курсовой задачи К-1 корабли Тихоокеанского флота выйдут в морские полигоны флота для выполнения учебно-боевых задач с применением вооружения кораблей в различной оперативно-тактической обстановке.

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