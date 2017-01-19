19.01.2017 (21:04)

Замминистра обороны Юрий Борисов провел встречу с академиками РАН

Сегодня в Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны России Юрия Борисова с академиками Российской академии наук.

«Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее», – сказал Юрий Борисов журналистам в Российской академии наук.

По его словам, необходимо сделать резкое усилие для восполнения фундаментального базиса, на котором военная наука может создавать принципиально новые образцы вооружения.

«Мы наметили план работы. С одной стороны, наши офицеры учатся в прямом смысле слова, для них формируются специальные курсы. А с другой стороны – мы своими идеями в какой-то степени зажгли академические институты, и они начинают думать о новых подходах к моделированию серьезных операций», – добавил замминистра обороны Юрий Борисов.



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