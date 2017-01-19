19.01.2017 (21:30)

Система мониторинга лесов «Оборонлес» будет запущена в Алтайском крае

В первом среди субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – Алтайском крае – заработает система мониторинга лесов «Оборонлес».

Соглашение об этом подписано между Управлением лесного хозяйства Минобороны России и Главным управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Программа призвана уменьшить затраты и увеличить эффективность управления лесным хозяйством.

На сегодняшний день система используется во многих субъектах России и во всех военных лесничествах в целях мониторинга земель, покрытых лесом. В нее включены космический мониторинг, видеонаблюдение за природными пожарами, оценка изменения площадей и качества лесов, включая незаконные рубки.

По словам советника начальника Управления лесного хозяйства Минобороны России Ивана Петрова, система «Оборонлес» создана исключительно на российских информационно-технологических платформах, включенных в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

С недавнего времени в системе доступна возможность отображения данных мониторинга противопожарных сил и средств с использованием технологий GPS/ГЛОННАСС.

«Доступ к системе для органов исполнительной власти предоставляется бесплатно», – напомнил Иван Петров.



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