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19.01.2017 (19:50)

Министр обороны России прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа, где проверит исполнение промышленными предприятиями контрактов в рамках государственного оборонного заказа.

В Екатеринбурге глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой подготовки и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверит организацию боевого дежурства региональным центром управления.

Министр обороны посетит Уральский завод гражданской авиации, где проинспектирует ход выполнения предприятием Гособоронзаказа.

Данное предприятие занимается ремонтом авиадвигателей, изготовлением авиационной техники и комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост» в интересах Минобороны России.

В ходе рабочей поездки по центральным регионам страны Министр обороны России также планирует проверить выполнение Гособоронзаказа Казанским авиационным заводом имени Горбунова, на котором ведётся обслуживание, ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
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