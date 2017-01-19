19.01.2017 (18:25)
Экипажи МиГ-31БМ отработали перехват воздушных целей над Нижегородской областью
В Нижегородской области экипажи эскадрильи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Воздушно-космических сил (ВКС) России разыграли воздушные дуэли, выполнив перехват воздушных целей.
Летчики отработали взлет по команде «Воздух», самостоятельный поиск условных нарушителей воздушной границы и электронный пуск ракет по целям. Каждый из экипажей действовал в роли как атакующей и обороняющейся стороны.
Воздушные дуэли проходили на расстоянии до нескольких сотен километров между самолетами на средних и больших высотах.
Всего в полетах на перехват воздушных целей приняли участие более 10 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.
Метки:
Боевая подготовка , Авиация , Самолеты , ВВС , ВКС