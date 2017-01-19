Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

19.01.2017 (18:25)

Экипажи МиГ-31БМ отработали перехват воздушных целей над Нижегородской областью

В Нижегородской области экипажи эскадрильи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Воздушно-космических сил (ВКС) России разыграли воздушные дуэли, выполнив перехват воздушных целей.

Летчики отработали взлет по команде «Воздух», самостоятельный поиск условных нарушителей воздушной границы и электронный пуск ракет по целям. Каждый из экипажей действовал в роли как атакующей и обороняющейся стороны.

Воздушные дуэли проходили на расстоянии до нескольких сотен километров между самолетами на средних и больших высотах.

Всего в полетах на перехват воздушных целей приняли участие более 10 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Боевая подготовка , Авиация , Самолеты , ВВС , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false