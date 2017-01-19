19.01.2017 (17:18)

Делегация ГВМУ Минобороны России принимает участие в 8-м заседании экспертной рабочей группы по военной медицине механизма «СМОА плюс»

Российская военно-медицинская делегация под руководством заместителя начальника Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России генерал-майора медицинской службы Константина Кувшинова принимает участие в 8-м заседании экспертной рабочей группы по военной медицине (ЭРГ по ВМ) механизма «СМОА плюс», которое проходит в настоящее время в Таиланде.

Началу заседания предшествовала научно-практическая сессия, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы военного здравоохранения в таких областях, как организация медицинского обеспечения войск (сил), военно-полевая хирургия, военная эпидемиология.

Очередное заседание ЭРГ по ВМ посвящено подведению итогов трёхлетнего сопредседательства Российской Федерации и Королевства Таиланд в данной группе. В нем приняли участие свыше 100 представителей медицинских служб вооружённых сил государств – участников АСЕАН и диалоговых партнёров, а также ряда неправительственных организаций.

Участники совещания высоко оценили вклад Российской Федерации в работу ЭРГ по ВМ в период сопредседательства, отдельно выразив благодарность ГВМУ за помощь в создании Центра военной медицины АСЕАН, открытие которого состоялось в апреле 2016 г. в Бангкоке.

Особо было отмечено участие Российской Федерации в прошедшем в сентябре 2016 г. в Таиланде военно-медицинском учении AMHEx-2016, на которое привлекалось свыше 200 представителей медицинской службы Вооруженных Сил РФ и госпитальное судно «Иртыш» Тихоокеанского флота.

20 января, в завершение заседания ЭРГ по ВМ состоится торжественная церемония передачи сопредседательства от Российской Федерации и Королевства Таиланд Индии и Мьянме, представители которых возглавят работу в этой группе в 2017-2019 гг.

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