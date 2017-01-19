19.01.2017 (16:45)

30 залпов праздничного салюта прогремят в День полного снятия блокады Ленинграда

27 января в День 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с Петропавловской крепости Санкт-Петербурга в 21:00 будет дан артиллерийский салют.

Все 30 залпов с интервалом в 30 секунд выполнит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской крепости.

Традиционно звуковое сопровождение праздничного салюта обеспечат расчеты 85-мм дивизионных пушек Д-44 времен Великой Отечественной войны, которые выпустят 360 холостых зарядов.

Для запуска в небо фейерверочных снарядов будут задействованы салютные установки, которые выпустят около 1,5 тыс. осветительных боеприпасов. В зависимости от калибра и заряда они имеют собственные имена: «Данко», «Сувенир», «Алиса», «Татьянин день», «Браслет» и др.

По устоявшейся со времен первых парадных салютов традиции каждый выпущенный в небо залп праздничного салюта имеет свое особое посвящение. Так, первый залп будет посвящен 73-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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