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19.01.2017 (15:47)

В Санкт-Петербурге заложат третий корабль противоминной обороны с корпусом из монолитного стеклопластика

25 января на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» в Санкт-Петербурге состоится церемония закладки третьего по счету (второго серийного) корабля противоминной обороны (ПМО) для Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

В торжественной церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ, администрации Санкт-Петербурга и Объединенной судостроительной корпорации.

Приказом Главнокомандующего ВМФ России адмирала Королёва новому кораблю присвоено наименование «Иван Антонов» в честь прославленного снайпера-балтийца – участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана  Ивана Антонова.

По оценке Главного командования ВМФ России,  корабли ПМО нового поколения проекта 12700 существенно повысят эффективность действий минно-тральных сил ВМФ России.

В настоящее время в составе ВМФ находится  и выполняет задачи головной корабль данного проекта «Александр Обухов», а второй по счету (первый серийный) корабль ПМО «Георгий Курбатов» строится на стапелях Средне-Невского судостроительного завода.

В ближнесрочной перспективе планируется строительство около 20 кораблей ПМО проекта 12700 для ВМФ России.

Справочно:

Корабль  ПМО  проекта 12700 спроектирован ЦМКБ «Алмаз» и является новым поколением кораблей, в строительстве  и проектировании которых ОАО «СНСЗ» и ОАО «ЦМКБ «Алмаз» накопили большой опыт. На базе этого опыта и передовых мировых тенденций в сфере ПМО предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта — автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина — 61 м, ширина — 10 м, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узлов, экипаж — свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.  В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию  комфортных условий службы экипажа.

Данный корабль имеет уникальный, самый большой в мире  корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.  Суть данного метода заключается в формовании стеклопластиковых изделий, когда за счет герметичной пленки, прилегающей к матрице, создается рабочая полость с уложенным армирующим материалом (стеклоткань или углеткань). В полости создается вакуум, и за счет разницы атмосферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в рабочую полость и пропитывает армирующий материал. Данный метод значительно улучшает соотношение «волокно-смола» в ламинате, в результате получается более прочное (примерно на 25%) и легкое (на 20%) изделие.

Достоинством   корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что повышает живучесть корабля при поиске мин.  Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Метки:
Гособоронзаказ , Военно-Морской Флот , Надводные силы , Корабли
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