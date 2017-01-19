19.01.2017 (16:15)

Министр обороны России представил нового командующего войсками Южного военного округа

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил руководящему составу Южного военного округа и командирам соединений нового командующего войсками округа — генерал-полковника Александра Дворникова.

Церемония представления и вручения штандарта прошла в Ростове-на-Дону, в здании штаба Южного военного округа.

Глава военного ведомства особо отметил заслуги Александра Дворникова в организации успешных действий российской группировки в Сирии.

По оценке Министра обороны, «на этом сложном участке работы Александр Дворников зарекомендовал себя грамотным военачальником с широким оперативным мышлением, умеющим добиваться эффективного выполнения поставленных задач».

Сергей Шойгу подчеркнул, что «за умелое руководство войсками и силами в борьбе с международным терроризмом Александр Дворников удостоен звания Героя Российской Федерации».

Он также отметил, что Александра Дворникова хорошо знают в Вооруженных Силах РФ.

«Это — боевой генерал, опытный руководитель, высококлассный специалист военного дела. Он последовательно прошел путь от командира мотострелкового взвода до командующего войсками округа. В его послужном списке ответственные должности в Дальневосточном, Сибирском, Северо-Кавказском и Уральском регионах», — сказал Министр обороны.

Руководитель военного ведомства выразил уверенность, что в новой должности Александр Дворников «также сумеет проявить себя настоящим профессионалом».

Он пожелал командующему войсками Южного военного округа, всему личному составу «выдержки, настойчивости и дальнейших успехов в служении Родине».

Генерал-полковник Александр Галкин, освобожденный от должности командующего войсками Южного военного округа (ЮВО), назначен помощником Министра обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу выразил благодарность Александру Галкину за руководство войсками округа на протяжении последних шести с половиной лет и наградил его холодным оружием.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице