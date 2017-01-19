19.01.2017 (15:17)

Министр обороны проинспектировал ход обустройства 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области

Формирование 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области полностью завершится в 2017 году, доложил сегодня Министру обороны генералу армии Сергею Шойгу командир соединения генерал-майор Пётр Болгарев.

В состав дивизии вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский, зенитный ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.

Управление 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии сформировано в декабре прошлого года. Соединение получило не только номер, но и почётное наименование, а также боевую награду своей знаменитой предшественницы, бойцы которой — младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария — первыми водрузили Красное знамя на рейхстаге в Берлине в мае 1945 года.

Знакомясь со строительством объектов инфраструктуры соединения, Министр обороны поставил задачу, чтобы все комнаты отдыха личного состава в воинских частях были оснащены мультимедийными техническими средствами, интернетом и позволяли бы организовать досуг военнослужащих интересно и познавательно.

«Нужно менять стандарты и подходы, избегать казёнщины при оформлении мест отдыха военнослужащих. Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернету с родными и близкими людьми», — заявил глава военного ведомства.

Генерал армии Сергей Шойгу также распорядился, чтобы парки хранения боевой техники в частях постоянной готовности были отапливаемыми.

«Это касается парков всех частей боевой готовности», — подчеркнул Министр обороны.

Во всех остальных хранилищах, пояснил он, для отопления в зимний период нужно предусмотреть калориферы, которые бы позволяли быстро довести температуру до плюсовой.

В свою очередь заместитель министра обороны Тимур Иванов доложил главе военного ведомства, что первый из пяти военных городков для личного состава соединения был построен в максимально сжатые сроки за счет применения новых строительных технологий и материалов.

«Все они на 100 процентов — российские», — подчеркнул замминистра.

Всего за полгода военные строители возвели несколько десятков жилых, хозяйственных и административных объектов, парковые и складские зоны, подготовили инфраструктуру для полноценной боевой подготовки.

Строительство, отметил Тимур Иванов, осуществлялось с использованием быстровозводимых металлических каркасов, сэндвич-панелей, блочно-модульных конструкций, которые могут использоваться многократно. В частности, на возведение жилого помещения на 200 человек требуется 30-35 суток.

«В случае необходимости их можно быстро разобрать и отправить на новое место», — пояснил Тимур Иванов.

«Все жилые и хозяйственные помещения позволяют организовать службу и быт с соблюдением всех требований уставов, комфортабельны и эргономичны. В частности, в жилых помещениях люди размещаются по шесть человек, есть всё необходимое для нормальной жизни», — рассказал Тимур Иванов.

Он подчеркнул, что все постройки оснащены автономными энергосистемами, которые автоматически поддерживают в помещениях оптимальный температурный режим в зависимости от присутствия людей.

«Отсутствие теплотрасс и другой инфраструктуры, которая прежде использовалась для теплоснабжения, позволяет обеспечить 25-процентную экономию финансовых ресурсов», — отметил Тимур Иванов, добавив, что для освещения помещений используются энергосберегающие светодиоды.

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