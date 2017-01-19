19.01.2017 (14:21)

На Балтийском флоте проходят отборочные этапы конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Отличник войсковой разведки» и «Снайперский рубеж»

На четырех полигонах Балтийского флота (БФ) в Калининградской области в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017 стартовали отборочные этапы конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж» и соревнований среди экипажей беспилотных летательных аппаратов.

В соединениях и воинских частях сухопутных и береговых БФ будут выявлены лучшие экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72, расчеты беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также войсковые разведчики и снайперы. Для этого военнослужащие продемонстрируют уровень профессиональной выучки в индивидуальном и командных зачетах по огневой, тактической, специальной и физической подготовкам.

В отборочных соревнованиях, которые будут проводится в несколько этапов, принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

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