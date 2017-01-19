19.01.2017 (13:49)

В ЗВО впервые стартовал конкурс профессионального мастерства расчетов беспилотных летательных аппаратов

Окружной этап конкурса профессионального мастерства среди расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3», состязания которых впервые будут представлены на Армейских международных играх-2017, стартовал в Западном военном округе (ЗВО).

Соревнования проходят на специальном полигоне в Ленинградской области. Военнослужащие состязаются в скрытом и быстром выборе стартовой позиции, сборке комплексов, предполетной подготовке, нанесении плана полета на карту местности, выводе БЛА в район ведения разведки, а также его посадке в указанное судьями место.

По условиям конкурса операторы БЛА должны в кратчайшие сроки обнаружить группу диверсантов, замаскированную технику, а также позиции условного противника и передать точные координаты на командный пункт.

Для ведения разведки военнослужащие используют весь спектр возможностей беспилотников. Расчет, который обнаружит все указанные цели за меньшее время, станет победителем состязаний.

По нормативам на оценку «отлично» с момента занятия стартовой позиции до запуска БЛА должно пройти не более 20 минут. Расчеты ЗВО с этой задачей справляются за 10 минут, тем самым сократив время разведки важных объектов условного противника и поражения их высокоточным оружием в два раза.

На полигонах ЗВО пройдет 28 конкурсов Армейских международных игр. Среди новых конкурсов в этом сезоне – «Военное ралли» (совершение марша на расстояние более 2 тыс. км экипажами колесных бронированных машин), «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», «Армейский марафон» (с использованием полосы препятствий «Гонки героев») и соревнования инспекторов военной автоинспекции «Дорога безопасности».

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