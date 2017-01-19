19.01.2017 (13:19)

Танкисты ЗВО состязаются за право участвовать в международном конкурсе «Танковый биатлон»

В соединениях и воинских частях 1-й гвардейской танковой армии, дислоцированных в Московской области, начался отборочный этап конкурса «Танковый биатлон» среди экипажей танков Т-72Б-3, Т-80 и Т-90А.

На полигонах Алабино и Головеньки участникам этапа предстоит на время пройти биатлонную трассу с препятствиями, поразить мишени из комплекса вооружения танков.

Более 40 экипажей, среди которых военнослужащие по призыву и по контракту от 1-й танковой армии поборются за право участвовать в международном этапе соревнований, который пройдёт летом текущего года. Для этого потребуется стать победителем в окружных и всеармейских соревнованиях.

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