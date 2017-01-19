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19.01.2017 (12:55)

Командиры батальонов 49-й армии ЮВО совершенствуют боевое и методическое мастерство

На полигоне Шедахино в Карачаево-Черкессии начался учебно-методический сбор с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

На мероприятие привлечено около 200 офицеров соединений и воинских частей, дислоцированных в Ставропольском, Краснодарском краях и Карачаево-Черкессии. Для обеспечения учебного процесса задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники.

Занятия проводятся под руководством временно исполняющего обязанности командующего армией полковника Александра Борисенко на базе горной отдельной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкессии.

В ходе сбора особое внимание уделяется проработке вопросов управления подразделениями при совершении маршей и ведении боевых действий на незнакомой местности в условиях высокогорья.

Офицерам продемонстрируют ведение боевых действий мотострелковой горной ротой в условиях высокогорья. В частности, военнослужащие, используя альпинистское  снаряжение, совершат восхождение на одну из вершин горного хребта высотой до 2 тыс. м, где оборудуют опорный пункт для ведения обороны.

Командирам также доведут современные требования по организации и проведению тактических учений в горной местности, занятий по огневой подготовке с выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, вождению  боевых машин, тактической подготовке, радиационной, химической, биологической защите и другим предметам боевой подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Боевая подготовка , Военные сборы , Сборы , Южный военный округ
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