19.01.2017 (10:22)

В мотострелковой бригаде ЮВО в Северной Осетии прошла Богоявленская служба

В отдельной мотострелковой бригаде 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной во Владикавказе, в день Крещения Господня прошла Богоявленская служба в новом храме-часовне «В честь всех Святых России просиявших».

Помощник командира мотострелковой бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Отец Тимофей (Остаев) провел службу в честь великого праздника. Окунуться в купели пришли более 1000 военнослужащих, а также члены их семей. Несмотря на крещенские морозы, каждый, кто окунулся в купель, получил заряд бодрости и душевных сил.

Православный храм «В честь всех Святых России просиявших» был построен в феврале 2014 г. и оборудован согласно всем канонам Православия. Его территория позволяет вместить одновременно свыше 50 человек. В храме-часовне возведен иконостас, состоящий из 30 икон, которые были собраны семьями военнослужащих и гражданского персонала соединения.

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