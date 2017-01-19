19.01.2017 (11:17)

Российские военные медики вернулись из Сирии после успешного выполнения своей благородной миссии

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа вернулись в пункт постоянной дислокации (г. Новосибирск) после успешного выполнения поставленных задач в Сирийской Арабской Республике.

Самолет военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России совершил перелет с авиабазы Хмеймим на аэродром Толмачево в Новосибирске.

На летном поле военных медиков с хлебом-солью встретили родные и близкие, представители командования 41-й общевойсковой армии, местных органов власти и ветеранских организаций, а также члены новосибирского регионального отделения Юнармии.

За нескольких месяцев пребывания в Сирии медицинский спецназ ЦВО оказал помощь более 5 тысячам местных жителей. В их числе 415 раненых и больных прошли лечение в стационаре, более 100 из них были прооперированы.

Специалисты МОСН также постоянно работали в составе гуманитарных колонн, оказывали медицинскую помощь нуждающимся в ходе гуманитарных акций.

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