19.01.2017 (09:57)

В Восточном военном округе начались сборы с гранатометчиками

В рамках сборов с гранатометчиками мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) на общевойсковых полигонах Бурятии, Сахалина, Еврейской автономной области, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев началась одиночная подготовка стрелков-гранатометчиков РПГ-7В.

В ходе теоретических и практических занятий военнослужащим предстоит изучить устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также выполнить упражнения учебных стрельб в светлое и темное время суток.

Для одиночной подготовки гранатометчиков мотострелковых подразделений ВВО выделено более 45 тыс. реактивных гранат. В текущем году увеличены на треть сроки проведения сборов, которые теперь продлятся четыре недели.

Всего в мероприятиях боевой подготовки примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих ВВО.

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