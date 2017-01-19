19.01.2017 (05:16)
До 2022 года ремонт и модернизацию пройдут 5 больших противолодочных кораблей Северного и Тихоокеанского флотов
Большие противолодочные корабли проекта 1155 сегодня составляют основу противолодочных сил ВМФ России и способны действовать в дальней морской и океанской зонах по одиночке и в составе разнородных группировок, корабельных поисково-ударных групп.
В настоящее время в дальней морской зоне выполняют задачи большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Трибуц».
Основные тактико-технические характеристики БПК проекта 1155:
Водоизмещение – около 7 тысяч тонн;
Длина – 163 м., ширина – 19 м.;
Энергетическая установка – газотурбинная мощностью 80 тысяч л.с.
Максимальная скорость хода – 29 узлов;
Экипаж – около 300 человек.
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