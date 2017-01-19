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19.01.2017 (05:16)

До 2022 года ремонт и модернизацию пройдут 5 больших противолодочных кораблей Северного и Тихоокеанского флотов

Большие противолодочные корабли проекта 1155 сегодня составляют основу противолодочных сил ВМФ России и способны действовать в дальней морской и океанской зонах по одиночке и в составе разнородных группировок, корабельных поисково-ударных групп.

В настоящее время в дальней морской зоне выполняют задачи большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Трибуц».

Основные тактико-технические характеристики БПК  проекта 1155:

Водоизмещение – около 7 тысяч тонн;

Длина  – 163 м., ширина – 19 м.;

Энергетическая установка – газотурбинная мощностью 80 тысяч л.с.

Максимальная скорость хода – 29 узлов;

Экипаж – около 300 человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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