19.01.2017 (03:58)

На базе Тихоокеанского флота прошли соревнования по армрестлингу и хоккею с шайбой

В общем зачёте лидерами стали спортсмены из команды Приморского объединения разнородных сил «Шторм». Второе место завоевала команда «Морской спецназ», третье место заняли военнослужащие соединения морской пехоты (команда «Залп»). Капитан Александр Хлыстунов в финальном поединке победил именитого спортсмена президента федерации армспорта Приморского края Максима Руденко.

Также состоялись соревнованиями по армспорту в рамках ежегодного открытого кубка начальника береговых войск Тихоокеанского флота по хоккею с шайбой. В результате победу одержала команда соединения морской пехоты «Залп», в финальной встрече обыгравшая сборную команду «Смоляниново». На третьем месте расположилась хоккейная сборная «Славянка».

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