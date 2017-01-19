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19.01.2017 (07:00)

В Московской области военнослужащие РВСН совершили Крестный ход и омовение в ледяной воде

В Подмосковье в поселке Власиха прошло празднование Крещения Господня, в котором приняли участие более 1000 военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения.

В ходе мероприятия состоялась Божественная литургия в храме Преподобного Ильи Муромца, после которой ракетчики совершили Крестный ход до крещенской купели, где был установлен ледяной крест. На месте была развернута полевая кухня и палатки для обогрева. Священник отец Сергий Якименко освятил воду и поздравил с праздником военнослужащих и жителей гарнизона. После этого бойцы совершили погружение в иордань.

Завершится великий православный церковный праздник крещения традиционными народными гуляньями. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Праздники
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