18.01.2017 (23:15)

В Ситуационном центре Вооруженных Сил прошло совещание по вопросам медицинского обеспечения военнослужащих в период новогодних праздников

18 января в Ситуационном центре Вооруженных Сил Российской Федерации прошло селекторное совещание под руководством врио начальника Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России Дмитрия Тришкина.

После вступительного слова врио начальника ГВМУ МО РФ с докладом, посвященным результатам работы по оказанию медицинской помощи личному составу в период новогодних праздников, выступил врио начальника 1-го управления ГВМУ МО РФ полковник медицинской службы С.И. Сушильников.

О результатах проверок деятельности военно-медицинских организаций центрального подчинения по вопросам антитеррористической деятельности, пожарной безопасности, службы войск и безопасности военной службы в период новогодних праздников доложил врио начальника 3-го управления ГВМУ МО РФ полковник медслужбы Е.Е. Редькин.

Были заслушаны отдельные доклады руководителей медицинских служб Западного, Южного, Восточного и Центрального военных округов, а также Северного флота о задачах подчиненных военно-медицинских организаций на 2017 год.

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