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19.01.2017 (01:10)

Курсанты вузов Воздушно-космических сил приступили к первым полетам

Курсанты высших учебных заведений Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к летной практике в учебных авиационных базах, дислоцированных в Адыгее, Краснодарском крае, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Волгоградской областях.

Обучающиеся на 5 курсе Военно-воздушной академии в настоящий момент отрабатывают практические полеты на вертолетах Ми-8, в том числе на средних и малых высотах с самостоятельным визуальным подбором и посадкой на необорудованные площадки. В дальнейшем летная практика продолжится на полигоне, где курсанты будут учиться применять авиационные средства поражения наземных целей.

Третьекурсники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к теоретической и тренажерной подготовке, затем они совершат первые в своей жизни полеты на учебных самолетах Л-39, но пока с летчиками-инструкторами.

К летной практике привлечено более 500 человек, а всего в течение ближайших четырех месяцев ее пройдут более 1000 курсантов старших курсов вузов Воздушно-космических сил. Будущие офицеры-летчики выполнят практические полеты на вертолетах Ансат-У, Ми-8, Ми-24, самолетах Як-130, Ан-26 и Ту-134.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военная академия , Самолеты , Вертолеты , ВВС , Военная база , ВКС
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