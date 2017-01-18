18.01.2017 (20:03)

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ

С нуля часов 30 декабря 2016 г. на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не распространяется на международные террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра».

Совместной российско-турецкой комиссией осуществляется круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий.

В целом, несмотря на неоднократные провокации террористов «Джебхат ан-Нусра» в отношении сирийских войск и формирований оппозиции режим прекращения боевых действий соблюдается.

Прослеживается тенденция к сокращению количества нарушений за сутки. Это создает благоприятные условия для проведения 23 января в Астане переговоров с оппозицией по мирному урегулированию сирийского кризиса.

В адрес российского Центра примирения поступают обращения от представителей различных формирований оппозиции, желающих участвовать в переговорах в Астане.

В свою очередь, Минобороны России поддерживает расширение количества участников со стороны оппозиции. Однако в переговорном процессе должны участвовать те её представители, которые обладают реальным влиянием среди вооруженных отрядов на «земле».

Необходимым условием для участия в переговорах является письменное подтверждение присоединения к режиму прекращения боевых действий конкретного вооруженного формирования с указанием его численности, контролируемой им территории, а также государства, выступающего гарантом выполнения данным отрядом условий перемирия.

Эта непростая и деликатная работа с обращениями представителей оппозиции ведется российскими специалистами на протяжении последних двух месяцев.

Её целью является создание условий для обеспечения в ходе переговоров в Астане реального диалога всех ответственных сторон в интересах народа Сирии.

Об оперативной обстановке в Сирийской Арабской Республике.

Действия коалиционной группировки, возглавляемой США, под иракским городом Мосул, во многом свелись к выдавливанию в восточную часть Сирии, значительных сил ИГИЛ, которые почти беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку, живую силу в направлении Пальмиры, Дейр-Эз-Зора, а также приграничного с Турцией город Эль Баб.

Более того, мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе.

В настоящее время в районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ.

Сложная обстановка складывается в районе города Дейр эз-Зор, который уже около трех лет осажден террористами ИГИЛ.

Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждет настоящий геноцид. Население Дейр эз-Зора может быть полностью истреблено.

В настоящее время гарнизон города при поддержке ВКС России продолжает сопротивление террористам ИГИЛ. Принимаются необходимые меры по поддержке обороняющихся подразделений сирийской армии и стабилизации обстановки.

12 января 2017 г. представителями ВКС России и ВВС Турции подписан Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике.

Данным документом создана основа для проведения не имевших ранее аналогов совместных действий в Сирии по уничтожению международных террористических группировок.

Сегодня ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в пригородах населенного пункта ЭЛЬ-БАБ провинции Алеппо.

К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются 9 ударных самолетов ВКС России, в том числе 4 Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4.

Всего поражается 36 объектов.

Все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран.

В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки.

Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок.

Российским Центром примирения враждующих сторон продолжается работа по восстановлению мирной жизни в городе Алеппо.

Специалистами Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более 2 тысяч гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26 тысяч 395 взрывоопасных предметов.

Это позволило вернуться в свои дома в восточных кварталах города более 10 тысячам жителей.

Врачами госпиталя Минобороны России оказана медицинская помощь свыше 5 тысячам человек, в том числе 1 847 детям.

При содействии офицеров российской военной полиции в освобожденных от террористов районах Алеппо воссозданы органы охраны правопорядка, налажена их работа по обеспечению безопасности населения.

Для жителей восточных кварталов города продолжают работать развернутые Центром примирения враждующих сторон пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Российские офицеры продолжают работу, направленную на восстановление мирной жизни и в других районах Сирии.

В настоящее время договоренности о присоединении к процессу примирения подписаны с главами 1 135 населенных пунктов.

В них восстанавливаются разрушенные в ходе военных действий дороги, объекты инфраструктуры и социальной сферы, подаются электроэнергия и вода. Таким образом, создаются все условия для налаживания мирной жизни.

Активно ведется данная работа в провинции Дамаск. Одним из последних примеров является урегулирование ситуации в долине реки Вади-Барада.

После того, как в начале января этого года в результате диверсии, организованной террористами, была выведена из строя станция водозабора в населенном пункте АЙН-ЭЛЬ-ФИДЖА, без воды оставались более 5 миллионов жителей столицы Сирии.

При непосредственном участии российских офицеров в 9 населенных пунктах, находящихся в данном районе, организовано примирение враждующих сторон.

В результате 2 274 боевика прекратили сопротивление. Подавляющее большинство из них сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Боевикам, не пожелавшим остаться в примирившихся населенных пунктах, предоставлена возможность вместе с семьями выехать в провинцию Идлиб.

Итогом этих действий стало налаживание мирной жизни в долине

Вади-Барада, а также проведение ремонтных работ на водозаборе. В ближайшее время водоснабжение Дамаска будет восстановлено в полном объеме.

Данная работа будет продолжена и в других районах Сирии.



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