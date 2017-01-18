18.01.2017 (17:31)

На российской военной базе в Армении пройдет массовое крещенское купание военнослужащих

В ночь с 18 на 19 января на территории Гюмрийского гарнизона российской военной базы в Армении пройдет празднование Крещения Господня, в котором примут участие около 1 тыс. военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и гостей из дипломатического корпуса и силовых структур России и Армении.

Мероприятие возглавит помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац). Он проведет водосвятный молебен, после чего желающие смогут окунуться в освященные источники. По инициативе отца Андрея изготовлено более 700 комплектов крестильной одежды «Воин Христов», подготовлены нательные кресты и молитвословы для военнослужащих военной базы.

Кроме того, 19 января в полевом духовно-просветительском комплексе Святого мученика Меркурия Смоленского, расположенном на высокогорном полигоне Алагяз, пройдет праздничное богослужение и литургия с причащением военнослужащих, вышедших на полевые занятия по боевой подготовке.

Во время крещенской недели для военнослужащих Гюмрийского гарнизона и паломников, прибывших из России, будет проведена экскурсия по храмам Русской православной церкви в Армении, а также в Эчмиадзин, где хранятся мощи святого мученика Георгия Победоносца, Иоанна Крестителя и апостола Петра.

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