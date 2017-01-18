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18.01.2017 (17:04)

Ракетчики ЮВО на Кубани осваивают новейшие ОТРК «Искандер-М»

В ракетном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, приступили к слаживанию экипажей и боевых расчетов новейших оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М».

В ходе практических занятий военнослужащие отрабатывают вопросы развертывания ракетных комплексов, занятия огневых позиций и подготовки к выполнению боевых пусков.

Ракетчики проводят тренировки на комплексах управления и системах технического обеспечения, а также совершенствуют навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах.

Также военнослужащие выполнят несколько учебных электронных пусков ракет по различным целям на удалении до 500 км.

Экипажи ОТРК «Искандер-М» также совершенствуют навыки вождения военной техники в составе колонн по пересеченной местности и на скоростном участке в ходе совершения ночного и дневного маршей.

Справочно:

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения на дальностях до 500 км малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Ракетные войска , Южный военный округ , Учения , Специальная подготовка
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