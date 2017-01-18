18.01.2017 (16:43)

В ЮВО началась подготовка к окружному этапу соревнований по профессиональному мастерству в рамках «АРМИ-2017»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) начали подготовку к состязаниям профессионального мастерства в рамках Армейских международных игр. Более чем в 50 соединениях и воинских частях ЮВО начали формироваться команды для участия в отборочных соревнованиях по 24 конкурсам полевой, воздушной и морской выучки.

Для этого будет задействовано более 40 полигонов и учебно-тренировочных комплексов в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, республиках Северного Кавказа и в Крыму.

В состязаниях отборочных этапов примут участие около 3500 военнослужащих, которые отработают поставленные задачи на более 1000 единицах вооружения и военной техники (ВВТ).

После этого команды-победители от ЮВО примут участие в конкурсах всеармейского этапа соревнований, после чего лучшие из лучших представят Вооруженные Силы России уже на Армейских международных играх.

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