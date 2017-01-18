18.01.2017 (16:15)

Разведчики ЮВО совершенствуют навыки преодоления горных препятствий

В Центре горной подготовки и выживания Терскол в Кабардино-Балкарии начался сбор с инструкторами по горной подготовке и военнослужащими разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО).

В течение двух недель с ними проведут занятия по технике преодоления горных и водных препятствий, скалолазания, преодоления наиболее опасных участков в составе групп с применением альпинистского снаряжения, а также по организации стоянок в высокогорье.

Основные усилия в подготовке военнослужащих будут направлены на освоение навыков ведения огня из штатного оружия в горах. Различная плотность воздуха и рельеф местности на разных высотах значительно влияют на траекторию полета пуль.

На завершающем этапе подготовки для разведчиков и инструкторов проведут мастер-класс по преодолению сложных горных участков опытными альпинистами. Также разведчики совершат трехдневное восхождение на высоту около 4 тыс. метров в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

При проведении практических занятий каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам в короткие сроки обнаружить попавшего в беду человека.

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