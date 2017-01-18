18.01.2017 (15:17)
На Балтийском флоте прошел День памяти морских пехотинцев, погибших при выполнении воинского долга
Сегодня в отдельной гвардейской бригаде морской пехоты береговых войск Балтийского флота (БФ) прошел ежегодный День памяти морских пехотинцев, погибших при выполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Мероприятия Дня памяти, установленного постановлением Военного совета БФ, начались с церемонии закладки камня в основание будущего воинского храма в честь святого Александра Невского, который будет построен на территории соединения в память о погибших в локальных вооруженных конфликтах морских пехотинцах.
Затем состоялось возложение цветов к могилам Героя России гвардии майора Евгения Колесникова и кавалера ордена Мужества гвардии майора Олега Силькунова.
На плацу бригады прошел митинг, в котором приняли участие представители командования БФ, личный состав и ветераны соединения, родные, близкие и сослуживцы погибших военнослужащих.
В завершение митинга настоятель Кафедрального Морского Собора БФ архимандрит Софроний отслужил панихиду по погибшим воинам.
При выполнении боевых задач в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе из двух сменных составов десантно-штурмового батальона морской пехоты БФ более 1000 морских пехотинцев за проявленные мужество и отвагу награждены орденами и медалями. Пятерым гвардейцам присвоено звание Героев России, одному из них — гвардии майору Евгению Колесникову — посмертно.