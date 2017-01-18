18.01.2017 (14:32)
На полигоне в Мулино прошли ночные стрельбы мотострелков и танкистов ЗВО
Военнослужащие мотострелкового и танкового подразделений Западного военного округа (ЗВО) во время полевого выхода отработали вопросы маневренной обороны с боевой стрельбой в Центре боевой подготовки в
п. Мулино (Нижегородская область).
Занятия проходили в ночное время. Мотострелкам и танкистам предстояло вначале удержать свои оборонительные рубежи, а затем массированным огнем из всех видов стрелкового оружия, штатного вооружения боевых машин пехоты (БМП) и 125-мм пушек модернизированных танков Т-72Б3 нанести контрудар.
На учебные мероприятия было привлечено около 500 военнослужащих и задействовано более 50 единиц техники.
При выполнении поставленных задач применялись приборы ночного видения, тепловизоры и беспилотные летательные аппараты (БЛА).