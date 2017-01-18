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18.01.2017 (14:32)

На полигоне в Мулино прошли ночные стрельбы мотострелков и танкистов ЗВО

Военнослужащие мотострелкового и танкового подразделений Западного военного округа (ЗВО) во время полевого выхода отработали вопросы маневренной обороны с боевой стрельбой в Центре боевой подготовки в
п. Мулино (Нижегородская область).

Занятия проходили в ночное время. Мотострелкам и танкистам предстояло вначале удержать свои оборонительные рубежи, а затем массированным огнем из всех видов стрелкового оружия, штатного вооружения боевых машин пехоты (БМП) и 125-мм пушек модернизированных танков Т-72Б3 нанести контрудар.

На учебные мероприятия было привлечено около 500 военнослужащих и задействовано более 50 единиц техники.

При выполнении поставленных задач применялись приборы ночного видения, тепловизоры и беспилотные летательные аппараты (БЛА).

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Танки , Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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