18.01.2017 (13:25)

Сборная Вооруженных Сил России по ориентированию на лыжах готовится к III зимним Всемирным военным играм в Сочи

С 23 по 27 февраля в Сочи на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» в рамках III зимних Всемирных военных игр пройдут соревнования по ориентированию на лыжах. К выступлению на турнире готовятся лучшие спортсмены Центрального спортивного клуба Армии.

Всего на Игры в Сочи в составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации отправятся восемь ориентировщиков (четыре мужчины и четыре женщины). Основу команды составят представители ЦСКА.

В предварительный состав мужской команды вошли 14-кратный чемпион мира, двукратный победитель I Всемирных военных игр CISM в Аосте-2010 майор Эдуард Хренников, шестикратный чемпион мира старший лейтенант Андрей Ламов, серебряный призер чемпионата мира среди военнослужащих-2015 CISM прапорщик Степан Малиновский (все — спортсмены ЦСКА) и прапорщик Владимир Игнатов (Восточный военный округ, Хабаровск).

В состав женской команды по ориентированию на лыжах предварительно включены прапорщики Наталья Томилова, Мария Кечкина, Татьяна Оборина (спортсменки ЦСКА) и Анастасия Кравченко.

Ориентирование на лыжах представляет собой бег по пересеченной местности с картой и компасом. Главная цель — за меньшее время отметиться в строгой последовательности на всех контрольных пунктах, которые цифрами нанесены на карте.

На III зимних Всемирных военных играх в Сочи ориентировщики разыграют восемь комплектов наград. Соревнования пройдут в трех дисциплинах среди мужчин и женщин: короткая дистанция (около 3 км), средняя дистанция (около 7 км) и трехэтапная эстафета, в которой примут участие три лучших представителя команды по итогам первых двух гонок. Также будут определены лучшие команды по результатам двоеборья (короткая и средняя дистанции).

«Специалисты отмечают, что наша команда — основной претендент на победу в Военных играх. Естественно, мы рассчитываем на высокий результат, поэтому начали подготовку заранее. Команда начала формироваться четыре года назад. Члены сборной принимали участие в международных гражданских и военных соревнованиях по ориентированию на лыжах. У наших ребят есть опыт побед!», — сказал тренер команды ЦСКА и сборной Вооруженных Сил России Михаил Казадой.

Расписание соревнований по ориентированию на лыжах на III зимних Всемирных военных играх (время московское)

Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»

23 февраля

11:00—14:00 — официальная тренировка

25 февраля

09:00—12:00 — средняя дистанция (мужчины и женщины)

26 февраля

13:00—15:00 — спринт (мужчины и женщины)

27 февраля

09:00—11:00 — эстафета. (мужчины и женщины)

Справочно:

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 23 по 28 февраля. Ожидается, что в ходе Игр будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Церемония открытия Игр состоится 24 февраля.

Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 году на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM, состоявшейся 22 мая 2015 года в Кувейте.

Зимние Всемирные военные игры имеют не такую долгую и богатую историю, как летние. Первые соревнования прошли в 2010 году в итальянском Аосте, вторые — в 2013 в Анси (Франция), тогда в восьми видах спорта соперничали около 1000 атлетов из 40 стран.

На сегодняшний день Международный совет военного спорта (CISM) является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта.

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