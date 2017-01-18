18.01.2017 (13:10)

В Хабаровском крае начался сбор с командирами батальонов общевойскового объединения ВВО

На базе одного из мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, проходит учебно-методический сбор с командирами батальонов и их заместителями общевойскового объединения ВВО.

Основным элементом сбора станет комплексное ротное тактическое учение с боевой стрельбой. Командиры батальонов и их заместители получат возможность практически изучить все этапы проведения занятия по боевой подготовке с личным составом, включая вопросы материально-технического обеспечения и тактические приемы современного боя, в том числе с применением беспилотной авиации и средств противовоздушной обороны.

Для показного учения будут задействованы подразделения технического обеспечения, эвакуации и ремонта боевой техники и полевой медицинский пункт, на базе которого санинструкторы отработают задачи оказания первой медицинской помощи условно раненых военнослужащих.

В ходе мероприятия офицеры выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты (БМП), а также сдадут зачеты по вождению БМП.

Кроме того, участникам сбора доведут новые требования к организации боевой подготовки личного состава, которыми комбаты будут руководствоваться уже в зимнем периоде обучения 2017 учебного года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице