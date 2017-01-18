18.01.2017 (12:45)

Военные экологи ВВО проведут очистку острова Большой Шантар от металлического мусора

Планируется, что в этом году экологическое подразделение Восточного военного округа (ВВО) на острове Большой Шантар выполнит работы по очистке от крупногабаритного металлического мусора.

На сегодняшний день в ВВО сформирован штат экологического взвода, подготовлена карта очистки территории, ведется наладка специального оборудования для резки и прессовки металла.

Осенью 2017 года планируется доставить 12 контейнеров с оборудованием для обработки металлического мусора на самом острове.

В прошлом году в Восточном военном округе состоялась рабочая экспедиция на острова Шантарского архипелага.

В течение 5 дней специалисты экологической службы штаба материально-технического обеспечения округа, регионального экологического центра и представители заповедника «Шантарский» провели оценку объема работ по очистке территории острова от металлолома.

Участники экспедиции сделали предварительный расчет сил и средств для очистки местности. На территории самого большого острова Шантарского архипелага было обнаружено около 2 тысяч металлических бочек и несколько единиц техники, подлежащих утилизации.

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