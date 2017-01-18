18.01.2017 (12:04)

Министр обороны России открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных Сил

Сегодня в Москве под руководством Министра обороны России генерала армии Сергей Шойгу начался трехдневный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных Сил РФ.

На мероприятие привлечены руководящий состав главных командований видов Вооруженных Сил РФ, командований родов войск, военных округов, Северного флота, руководители центральных органов военного управления, командующие и начальники штабов объединений. Всего — более 200 генералов и офицеров.

Открывая сбор, глава военного ведомства заявил, что профессиональный уровень руководящего состава Вооруженных Сил за последние годы повысился, но его необходимо совершенствовать и далее.

Министр обороны подчеркнул, что армия и флот выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава постоянного напряжения сил, глубокого анализа обстановки, творческого подхода и разумной инициативы.

«Следует отметить, что в последнее время профессиональный уровень генералов, адмиралов и офицеров значительно повысился. Возросло качество решения задач органами военного управления и войсками. Совершенствуется полевая, воздушная и морская выучка. Подтверждением этому служит операция в Сирии», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в Сирии эффективно организовано комплексное применение сил и средств Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота, а также успешно используются новейшие высокоточные системы вооружения.

«Вместе с тем накопленный боевой опыт показывает, что необходимо и дальше повышать слаженность органов военного управления и совершенствовать подготовку офицерского состава Вооруженных Сил. В первую очередь это касается руководящего состава армии и флота», — подчеркнул Министр обороны.

Глава военного ведомства сообщил, что на это и направлены мероприятия сбора, в ходе которого до военнослужащих будут доведены основные задачи органов военного управления по строительству и подготовке войск в 2017 году, а также особенности боевой подготовки Вооруженных Сил в новом учебном году.

«Планируется уделить внимание организации управления группировками войск (сил) в военных конфликтах. Участникам сбора будет продемонстрирован вариант работы объединенного стратегического командования в полевых условиях и управления военного округа в военное время», — рассказал генерал армии Сергей Шойгу.

Кроме того, продолжил Министр обороны, предусмотрено изучение проблемных вопросов управления межвидовыми группировками войск (сил) в современных операциях, в том числе при ведении боевых действий против террористических формирований.

Глава военного ведомства отметил, что большое внимание будет уделено организации совместной работы органов военного и государственного управления. «На примере Свердловской области планируем показать действия штаба обороны субъекта Российской Федерации в период угрозы агрессии и в военное время», – уточнил генерал армии Сергей Шойгу.

Он предложил начать сбор с изучения творческого наследия выдающегося российского полководца Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«1 декабря мы отметили 120-ю годовщину со дня рождения Г.К. Жукова. Опыт Георгия Константиновича в управлении войсками актуален и сегодня. Поэтому он должен использоваться при подготовке нынешних командующих и командиров», — сказал Министр обороны.

В течение трех дней участники сбора обсудят широкий спектр вопросов, касающихся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных Сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск (сил) на стратегическом направлении.

Также в ходе сбора планируется продемонстрировать организацию работы объединенного стратегического командования и управления военного округа.

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